Верно ли утверждение иван отличается мужеством бескорыстием
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Верно ли утверждение иван отличается мужеством бескорыстием
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Верное Иван уже из древних времён считался самым сильнеым
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