Выразить в граммах:4375кг Пожалуйста очень нужно) Дам 30 баллов)))
Физика
Выразить в граммах:4375кг Пожалуйста очень нужно) Дам 30 баллов)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4375 кг=4375000 грамм
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