Мистика, Эзотерика
Можно ли найти и познакомиться с настоящим шаманом? например где-нибудь в бурятии или на алтае, в сибири вобщем.
у вас когда-нибудь бывало такое, что вы видели во сне незнакомого человека, а потом встречали его в реальной жизни?
чем обладает человек если кто бы его не обидел получает месть но не от него а как будто от высших сил?
Почему-то достигается всё, кроме мечты. Если выбрать другую мечту - та, прошлая мечта, достигнется сама?
Почему в этой категории задают рельно ГЛУПЫЕ вопросы? Мозг перестал работать а внимания всё ещё хочется или что?
Знакомая(она видит ауру) сказала что у меня есть зеленый и желтый цвет.Но зеленый более лиственного цвета. [ВНУТРИ]