Мистика, Эзотерика

Мистика, Эзотерика
А к чему сняться роды?
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Мистика, Эзотерика
Можно ли найти и познакомиться с настоящим шаманом? например где-нибудь в бурятии или на алтае, в сибири вобщем.
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Мистика, Эзотерика
Как научиться читать у человека мысли?
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Мистика, Эзотерика
Вы читали Рамачарака - за гранью жизни и смерти? Верите?
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Мистика, Эзотерика
Как Вы думаете, можно ли освободится от кармы?
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Мистика, Эзотерика
Эмпаты!!!как у меня дела?)))))))
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Мистика, Эзотерика
скажите плиз,эзотерики,они могут заставлять думать человека об другом человеке?
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Мистика, Эзотерика
Вы верите в это предсказание Нострадамуса?
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Мистика, Эзотерика
у вас когда-нибудь бывало такое, что вы видели во сне незнакомого человека, а потом встречали его в реальной жизни?
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Мистика, Эзотерика
пожалуйста,ПОМОГИТЕ.нужна помощь
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Мистика, Эзотерика
чем обладает человек если кто бы его не обидел получает месть но не от него а как будто от высших сил?
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Мистика, Эзотерика
пожалуйста,помогите понять
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Мистика, Эзотерика
что такое каннибализм
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Мистика, Эзотерика
Почему-то достигается всё, кроме мечты. Если выбрать другую мечту - та, прошлая мечта, достигнется сама?
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Мистика, Эзотерика
Чем отличается Мерлин от придворного подлизы?
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Мистика, Эзотерика
Почему в этой категории задают рельно ГЛУПЫЕ вопросы? Мозг перестал работать а внимания всё ещё хочется или что?
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Мистика, Эзотерика
Что важнее научиться привлекать деньги или научиться комфортно жить без денег?
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Мистика, Эзотерика
Недавно заметила у себя страсть к огню,так привораживает,могу часами находиться у него, что это?
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Мистика, Эзотерика
Как найти единомышленников?
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Мистика, Эзотерика
Знакомая(она видит ауру) сказала что у меня есть зеленый и желтый цвет.Но зеленый более лиственного цвета. [ВНУТРИ]
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Мистика, Эзотерика
Для чего человеку даются испытания по жизни?
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Мистика, Эзотерика
В каком случае человек отброшен возродиться в теле животного, растения; возможно ли такое?
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Мистика, Эзотерика
Что люди ищут в Астрале?
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Мистика, Эзотерика
Сколько стоит настоящая счастья???
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Мистика, Эзотерика
Бросил дома с вечера очки, ищу 3-ий день... Кто сталкивался с такими проблемами? И как с этим бороться?...
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