Религия, Вера

Религия, Вера
как вы относитесь к каббале?
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Религия, Вера
Ломоносов считал ,что славянам не менее 400.000 лет. А Вы как считаете?
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Религия, Вера
Почему ты спраШИВАешь, а бога с именем ШИВА не вспоминаешь?
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Религия, Вера
В чём Вы видите свободу? Спасибо.
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Религия, Вера
У вас дома есть Библия? Почему-то я уверена, что у большинства точно есть!
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Религия, Вера
Как вы используете вашу способность ощущать?
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Религия, Вера
Бог - великий выдумщик?
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Религия, Вера
Зачем мы Богу?
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Религия, Вера
рпц государственная религия которая нарушила заветы Иисуса Христа и она нужна просто человеку как психологический центр?
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Религия, Вера
Чем громче говоришь о своей религии,тем больше шансов что появится собственное "стадо"???
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Религия, Вера
Где можно почитать про жизнь и деяния великомученицы Татианы?
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Религия, Вера
А почему нельзя просто верить? Каждому в своё? Зачем спорить и доказывать что-то про свою веру другим?
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Религия, Вера
Православные перестанут отмечать "рождество"?
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Религия, Вера
Интересный факт! на большенстве сайтов музеев России нет и намёка на христианство. Почему? Христианство не наша вера?
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Религия, Вера
Если люди созданы по образу бога,значит бог ничем не лучше людей
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Религия, Вера
По какой причине люди начинают посещать церковь? Что они там находят? В каких богов веруют? Или это не важно?
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Религия, Вера
Насколько для вас актуальна проблема умения концентрировать внимание? Мысли не разбегаются?
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Религия, Вера
Будет ли защищать свою веру, знающий истину?
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Религия, Вера
Если я жила в неумеренности, но сейчас понимаю правильность воздержания, как помочь себе выстоять? Не поддаться вновь?
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Религия, Вера
Почему никто не ругает сатанистов?
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Религия, Вера
Невозможно! онтологически невозможно человеку освободиться от своего самосознания?
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Религия, Вера
А вдруг бог есть?
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Религия, Вера
Бог-отец не смог или не захотел спасти младенцев от Ирода? Вопрос христианам
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Религия, Вера
Как изучая библию отделять зерна от плевел?
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Религия, Вера
К батюшкам: если муж растит волосы,то к бесчестию, а жена к чести - это как понимать?
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