Религия, Вера
рпц государственная религия которая нарушила заветы Иисуса Христа и она нужна просто человеку как психологический центр?
А почему нельзя просто верить? Каждому в своё? Зачем спорить и доказывать что-то про свою веру другим?
Интересный факт! на большенстве сайтов музеев России нет и намёка на христианство. Почему? Христианство не наша вера?
По какой причине люди начинают посещать церковь? Что они там находят? В каких богов веруют? Или это не важно?
Если я жила в неумеренности, но сейчас понимаю правильность воздержания, как помочь себе выстоять? Не поддаться вновь?